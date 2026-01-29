Stage de robotique Espace Culturel Jean Ferrat Le Palais-sur-Vienne
Stage de robotique

Espace Culturel Jean Ferrat 1 Place de la République Le Palais-sur-Vienne Haute-Vienne
Début : 2026-02-10
fin : 2026-02-13
2026-02-10
Pendant les vacances de février, l’Espace Jeux Vidéo du centre culturel du Palais-sur-Vienne propose un stage de robotique pour les enfants du CM1 à la 6ème. L’animateur multimédia met en place un apprentissage ludique avec le super robot pédagogique Thymio ! Les enfants inscrits y découvrent ainsi une approche simplifiée de la domotique en faisant déplacer leur machine grâce aux instructions qu’ils codent depuis l’ordinateur. Coder devient un jeu d’enfant !
Inscription gratuite auprès des organisateurs (en lien). .
Espace Culturel Jean Ferrat 1 Place de la République Le Palais-sur-Vienne 87410 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 04 34 37 gmenand@lepalaissurvienne.fr
