Stage de roller au Puy-en-Velay Stade de Guitard Le Puy-en-Velay

Stage de roller au Puy-en-Velay

Stade de Guitard Avenue Jean Moulin Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-17

fin : 2026-02-19

Date(s) :

2026-02-17

Passage de roues au Puy-en-Velay avec Velay Roller ! Du 17 au 19 février au gymnase Guitard, validez les roues jaune, verte, bleue ou rouge avec Fabrice Lombardo. Sessions adaptées à chaque niveau. Infos & inscriptions teamrool.com.

.

Stade de Guitard Avenue Jean Moulin Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes velayroller@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Velay Roller’s wheel test in Le Puy-en-Velay! From February 17 to 19 at the Guitard gymnasium, validate your yellow, green, blue or red wheels with Fabrice Lombardo. Sessions adapted to each level. Info & registration: teamrool.com.

L’événement Stage de roller au Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-02-11 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay