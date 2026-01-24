Stage de rugby Beauvallon Beauvallon

Stage de rugby Beauvallon

Stade Jean Courtial Beauvallon Drôme

Début : 2026-02-09

fin : 2026-02-20

Venez participer aux 2 périodes de stage rugby organisées par la Véore XV.

Stade Jean Courtial Beauvallon 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 52 95 80 67 farahrugby15@gmail.com

English :

Come and take part in the 2 rugby training periods organized by Véore XV.

