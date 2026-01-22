Stage de rugby du XV Saint Rémois Stade sans soucis Saint-Rémy-de-Provence
Stage de rugby du XV Saint Rémois
Du lundi 16 au vendredi 20 février 2026 de 8h à 17h.
Sous réserve de conditions météo favorables. Stade sans soucis 6 avenue Edouard Herriot Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 30 – 30 – 125 EUR
Retrouvez le XV Saint Rémois pour un stage de rugby pendant les vacances.Enfants
Du 16 au 20 février à Saint-Rémy-de-Provence vous pouvez découvrir le rugby et d’autres activités sportives.
Ouverts à tous les enfants de 8 à 12 ans, le stage peut se faire à la journée ou à la semaine de 8h à 17h.
Les repas sont tirés du sac. .
Stade sans soucis 6 avenue Edouard Herriot Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
Join the Saint Rémois XV for a rugby training camp during the holidays.
