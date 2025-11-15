Stage de Sabar (percussion) avec Doudou N’Diaye Rose Junior Regards croisés sur le monde Espace Benoîte Groult (salle Laîta) Quimperlé

Espace Benoîte Groult (salle Laîta) 3 Avenue du Coat-Kaër Quimperlé Finistère

Début : 2025-11-15 10:00:00

fin : 2025-11-15 12:00:00

2025-11-15

Au Sénégal, dans la culture des wolofs (mais aussi des Lébous et des Sérères), le Sabar est un élément fédérateur dans l’expression culturelle et artistique. Le Sabar désigne à la fois un instrument de percussion, un style de musique, une forme de danse sensuelle et une fête traditionnelle, populaires au Sénégal et en Gambie.

Tarif 5€ sur réservation

Dans la limite des places disponibles. Réservations en ligne sur www.billetweb.fr ou auprès du service vie associative et citoyenneté 02 98 96 42 42 .

