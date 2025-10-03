Stage de Salsa Campo RISCLE Riscle
Stage de Salsa Campo RISCLE Riscle vendredi 3 octobre 2025.
Stage de Salsa Campo
RISCLE Halle Riscle Gers
Tarif : 38 – 38 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-03 19:00:00
fin : 2025-10-03
Date(s) :
2025-10-03
Riscle s’anime au rythme de la salsa afro-cubaine, un rendez-vous qui promet chaleur et énergie le stage de salsa afro-cubaine organisé par l’association Salsa Campo.
Les passionnés de danse comme les curieux auront l’occasion de vivre une soirée rythmée par l’enseignement de José Carlos, professeur et chorégraphe international, accompagné du percussionniste Aurélien Pécout en live.
Deux temps forts viendront ponctuer cette soirée
de 19h à 20h30, un cours autour d’Elégua, danse solo empreinte de culture et de symbolisme,
de 20h45 à 22h15, une initiation à la rumba guaguancó en couple, véritable invitation au partage et à la complicité.
Que vous soyez danseur confirmé ou débutant en quête de découverte, cette soirée est l’occasion parfaite pour se laisser emporter par l’énergie cubaine. Les rythmes envoûtants des percussions en direct viendront donner une dimension unique à ce stage, créant une atmosphère festive et conviviale.
Les tarifs sont accessibles, avec des formules adaptées aux adhérents comme aux extérieurs, et des packs avantageux pour prolonger le plaisir sur plusieurs cours.
Après cette première date, d’autres rendez-vous sont déjà programmés le 21 novembre 2025, le 19 février 2026 et le 22 mai 2026. Autant d’occasions de revenir vibrer au cœur de Riscle.
Ne manquez pas cette soirée exceptionnelle qui allie danse, musique et convivialité. Les inscriptions se font en ligne via Helloasso.
RISCLE Halle Riscle 32400 Gers Occitanie +33 6 33 31 19 99 salsacampo@neuf.fr
English :
Riscle comes alive to the rhythm of Afro-Cuban salsa, with an event that promises warmth and energy: the Afro-Cuban salsa workshop organized by the Salsa Campo association.
Dance enthusiasts and the curious alike will be treated to an evening of rhythmic instruction from international teacher and choreographer José Carlos, accompanied by live percussionist Aurélien Pécout.
Two highlights will punctuate the evening:
from 7pm to 8:30pm, a class on Elegua, a solo dance steeped in culture and symbolism,
from 8.45pm to 10.15pm, an introduction to Guaguancó rumba for couples, an invitation to share and bond.
Whether you’re an experienced dancer or a beginner in search of discovery, this evening is the perfect opportunity to let yourself be carried away by Cuban energy. The bewitching rhythms of live percussion will add a unique dimension to this workshop, creating a festive and convivial atmosphere.
Prices are affordable, with formulas for members and non-members alike, and special packages to extend the pleasure over several classes.
After this first date, other dates are already scheduled: November 21, 2025, February 19, 2026 and May 22, 2026. So many opportunities to return to the heart of Riscle.
Don’t miss this exceptional evening of dance, music and conviviality. Registration is online via Helloasso.
German :
Riscle erwacht im Rhythmus der afro-kubanischen Salsa zum Leben. Ein Termin, der Wärme und Energie verspricht: der afro-kubanische Salsa-Workshop, der von der Vereinigung Salsa Campo organisiert wird.
Tanzbegeisterte und Neugierige haben die Gelegenheit, einen Abend im Rhythmus des Unterrichts von José Carlos, einem internationalen Lehrer und Choreographen, zu erleben, der von dem Perkussionisten Aurélien Pécout live begleitet wird.
Der Abend wird von zwei Höhepunkten begleitet:
von 19:00 bis 20:30 Uhr findet ein Kurs zum Thema Elégua statt, einem Solotanz, der von Kultur und Symbolik geprägt ist,
von 20:45 bis 22:15 Uhr: Einführung in den Rumba Guaguancó für Paare, eine Einladung zum Teilen und zur Komplizenschaft.
Ob Sie nun ein erfahrener Tänzer oder ein Anfänger auf der Suche nach neuen Entdeckungen sind, dieser Abend ist die perfekte Gelegenheit, sich von der kubanischen Energie mitreißen zu lassen. Die fesselnden Rhythmen der Live-Percussion verleihen diesem Workshop eine einzigartige Dimension und schaffen eine festliche und gesellige Atmosphäre.
Die Preise sind erschwinglich, mit Angeboten, die sowohl für Mitglieder als auch für Außenstehende geeignet sind, und Vorteilspaketen, die das Vergnügen auf mehrere Kurse ausdehnen.
Nach diesem ersten Termin sind bereits weitere Termine geplant: 21. November 2025, 19. Februar 2026 und 22. Mai 2026. Es gibt noch viele weitere Gelegenheiten, das Herz von Riscle zu erobern.
Verpassen Sie nicht diesen außergewöhnlichen Abend, der Tanz, Musik und Geselligkeit miteinander verbindet. Anmeldungen können online über Helloasso vorgenommen werden.
Italiano :
Riscle si anima al ritmo della salsa afro-cubana e l’evento promette calore ed energia: il workshop di salsa afro-cubana organizzato dall’associazione Salsa Campo.
Gli appassionati di danza e i curiosi avranno l’opportunità di vivere una serata al ritmo dell’insegnamento di José Carlos, insegnante e coreografo internazionale, accompagnato dal percussionista dal vivo Aurélien Pécout.
La serata sarà scandita da due momenti salienti:
dalle 19.00 alle 20.30, una lezione di Elégua, una danza solitaria ricca di cultura e simbolismo,
dalle 20.45 alle 22.15, un’introduzione alla rumba guaguancó per coppie, un vero e proprio invito alla condivisione e al legame.
Che siate ballerini esperti o principianti in cerca di novità, questa serata è l’occasione perfetta per lasciarsi trasportare dall’energia cubana. I ritmi ammalianti delle percussioni dal vivo aggiungeranno una dimensione unica a questo workshop, creando un’atmosfera festosa e conviviale.
I prezzi sono accessibili, con pacchetti adatti sia ai soci che ai non soci, e pacchetti a basso costo per prolungare il piacere su più lezioni.
Dopo questo primo appuntamento, sono già previste altre date: 21 novembre 2025, 19 febbraio 2026 e 22 maggio 2026. Tante opportunità per tornare nel cuore di Riscle.
Non perdetevi questa eccezionale serata di danza, musica e convivialità. È possibile iscriversi online tramite Helloasso.
Espanol :
Riscle cobra vida al ritmo de la salsa afrocubana, y el evento promete calor y energía: el taller de salsa afrocubana organizado por la asociación Salsa Campo.
Los aficionados al baile y los curiosos tendrán la oportunidad de disfrutar de una velada al ritmo de las enseñanzas de José Carlos, profesor y coreógrafo internacional, acompañado por el percusionista en directo Aurélien Pécout.
La velada estará amenizada por dos momentos estelares:
de 19:00 a 20:30, una clase de Elégua, danza solista impregnada de cultura y simbolismo,
de 20.45 a 22.15 h, una iniciación a la rumba Guaguancó para parejas, toda una invitación a compartir y estrechar lazos.
Ya sea usted un bailarín experimentado o un principiante en busca de nuevos descubrimientos, esta velada es la ocasión perfecta para dejarse llevar por la energía cubana. Los ritmos hechizantes de la percusión en directo añadirán una dimensión única a este taller, creando un ambiente festivo y de convivencia.
Los precios son asequibles, con paquetes para socios y no socios, y packs económicos para prolongar el placer durante varias clases.
Tras esta primera cita, ya hay otras fechas programadas: 21 de noviembre de 2025, 19 de febrero de 2026 y 22 de mayo de 2026. Tantas oportunidades para volver al corazón de Riscle.
No se pierda esta excepcional velada de baile, música y convivencia. Puede inscribirse en línea a través de Helloasso.
