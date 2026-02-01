Stage de salsa Cubaine et soirée dansante

Salle des fêtes Champagnac Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 17:00:00

fin : 2026-02-07 03:00:00

Date(s) :

2026-02-07

Stage niveau débutant, intermédiaire suivit d’une soirée dansante rock et danse de salon. Repas type auberge espagnol

.

Salle des fêtes Champagnac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 93 83 65

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Beginner and intermediate levels followed by an evening of rock and ballroom dancing. Spanish-style meal

L’événement Stage de salsa Cubaine et soirée dansante Champagnac a été mis à jour le 2026-02-04 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge