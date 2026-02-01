Stage de salsa Cubaine et soirée dansante Champagnac
Stage de salsa Cubaine et soirée dansante Champagnac samedi 7 février 2026.
Stage de salsa Cubaine et soirée dansante
Salle des fêtes Champagnac Charente-Maritime
Début : 2026-02-07 17:00:00
fin : 2026-02-07 03:00:00
2026-02-07
Stage niveau débutant, intermédiaire suivit d’une soirée dansante rock et danse de salon. Repas type auberge espagnol
Salle des fêtes Champagnac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 93 83 65
English :
Beginner and intermediate levels followed by an evening of rock and ballroom dancing. Spanish-style meal
