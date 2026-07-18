Informations pratiques

Clohars-Carnoët

Stage de salsa et soirée latina

Quartier Libre Clohars-Carnoët Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 19:30:00

fin : 2026-08-13 22:30:00

Date(s) :

2026-08-13

Tous les jeudis de l’été animations par Julio Moré au Quartier Libre

– 19h30 Stage de salsa

– 20h30-22h30 Soirée latina

Entrée libre et gratuite. .

Quartier Libre Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 2 98 39 18 70

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English :

L’événement Stage de salsa et soirée latina Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-07-15 par OT QUIMPERLE LES RIAS