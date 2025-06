Stage de Sambo Apprenez à vous défendre efficacement ! – POM’S Pôle Omni’sport Trouville-sur-Mer 28 juin 2025 10:00

Calvados

Stage de Sambo Apprenez à vous défendre efficacement ! POM'S Pôle Omni'sport Bd des Sports, Trouville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-28 10:00:00

fin : 2025-06-28 12:00:00

Date(s) :

2025-06-28

Vous souhaitez vous sentir plus en sécurité, apprendre à réagir face aux agressions de rue ou conjugales, ou simplement découvrir une discipline complète mêlant technique, efficacité et sang-froid ?

Participez à un stage exceptionnel de défense personnelle basé sur le Sambo, un art martial d’origine russe, reconnu pour ses méthodes redoutables de neutralisation et de défense tactique.

► Encadré par deux experts :

– Christophe Girot, ceinture noire de Sambo, spécialiste en Sambo sportif

– Philippe Decoeur, 5e degré de Sambo, formateur auprès des forces de l’ordre françaises, diplômé des écoles russes, CN de judo et de karaté russe (école Kasianov), créateur de la défense instinctive

► Pour qui ?

Ouvert à tous femmes, hommes, ados dès 16 ans, débutants ou pratiquants confirmés.

► Tarif 15 €

► Inscriptions & renseignements Christophe Girot 06.23.97.68.37

Ne subissez plus agissez.

Ce stage peut faire la différence.

POM’S Pôle Omni’sport Bd des Sports,

Trouville-sur-Mer 14800 Calvados Normandie +33 6 23 97 68 37

English : Stage de Sambo Apprenez à vous défendre efficacement !

Would you like to feel safer, learn how to react to street or domestic aggression, or simply discover a complete discipline combining technique, efficiency and composure?

Take part in an exceptional personal defense course based on Sambo, a martial art of Russian origin, renowned for its formidable methods of neutralization and tactical defense.

? Supervised by two experts:

– Christophe Girot, black belt in Sambo, specialist in sports Sambo

– Philippe Decoeur, 5th degree in Sambo, trainer for French law enforcement agencies, graduate of Russian schools, CN in judo and Russian karate (Kasianov school), creator of instinctive defense

? Who is it for?

Open to all: women, men, teenagers aged 16 and over, beginners or experienced practitioners.

? Price: 15 ?

? Registration & information: Christophe Girot ? 06.23.97.68.37

Don’t put up with it: take action.

This course can make all the difference.

German : Stage de Sambo Apprenez à vous défendre efficacement !

Möchten Sie sich sicherer fühlen, lernen, wie Sie auf Angriffe auf der Straße oder in der Ehe reagieren können, oder einfach nur eine umfassende Disziplin kennenlernen, die Technik, Effizienz und Kaltblütigkeit miteinander verbindet?

Nehmen Sie an einem außergewöhnlichen Selbstverteidigungstraining teil, das auf Sambo basiert, einer Kampfkunst russischen Ursprungs, die für ihre furchterregenden Methoden zur Neutralisierung und taktischen Verteidigung bekannt ist.

? Sie werden von zwei Experten betreut:

– Christophe Girot, Sambo-Schwarzgurt, Spezialist für sportliches Sambo

– Philippe Decoeur, 5. Grad Sambo, Ausbilder bei den französischen Ordnungskräften, Absolvent der russischen Schulen, CN des Judo und des russischen Karate (Kasianov-Schule), Schöpfer der instinktiven Verteidigung

? Für wen?

Offen für alle: Frauen, Männer, Jugendliche ab 16 Jahren, Anfänger oder Fortgeschrittene.

? Preis: 15 ?

? Anmeldungen & Informationen Christophe Girot ? 06.23.97.68.37

Nicht mehr erdulden: handeln.

Dieses Praktikum kann einen Unterschied machen.

Italiano :

Volete sentirvi più sicuri, imparare a reagire alla violenza di strada o domestica, o semplicemente scoprire una disciplina completa che combina tecnica, efficienza e compostezza?

Partecipate a un eccezionale corso di difesa personale basato sul Sambo, un’arte marziale di origine russa, rinomata per i suoi formidabili metodi di neutralizzazione e difesa tattica.

? Sotto la supervisione di due esperti:

– Christophe Girot, cintura nera di Sambo, specialista di Sambo sportivo

– Philippe Decoeur, 5° grado in Sambo, istruttore presso le forze di polizia francesi, diplomato in scuole russe, CN in judo e karate russo (scuola Kasianov), creatore della difesa istintiva

? Per chi è?

Aperto a tutti: donne, uomini, adolescenti dai 16 anni in su, principianti o praticanti esperti.

? Prezzo: 15 euro

? Iscrizione e informazioni Christophe Girot ? 06.23.97.68.37

Non prendete sottogamba la situazione: agite.

Questo corso può fare la differenza.

Espanol :

¿Le gustaría sentirse más seguro, aprender a reaccionar ante la violencia callejera o doméstica, o simplemente descubrir una disciplina completa que combina técnica, eficacia y compostura?

Participe en un curso excepcional de defensa personal basado en el Sambo, un arte marcial de origen ruso, famoso por sus formidables métodos de neutralización y defensa táctica.

? Supervisado por dos expertos:

– Christophe Girot, cinturón negro de Sambo, especialista en Sambo deportivo

– Philippe Decoeur, 5º grado de Sambo, entrenador de la policía francesa, diplomado de escuelas rusas, CN de judo y kárate ruso (escuela Kasianov), creador de la defensa instintiva

? ¿A quién va dirigido?

Abierto a todos: mujeres, hombres, adolescentes a partir de 16 años, principiantes o practicantes experimentados.

? Precio: 15

? Inscripción e información Christophe Girot ? 06.23.97.68.37

No se quede de brazos cruzados: pase a la acción.

Este curso puede marcar la diferencia.

