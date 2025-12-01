Stage de sculpture en plastiline Abbadiale Maison des arts Arras-en-Lavedan

Stage de sculpture en plastiline

Tarif : 120 – 120 – 120 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-23 09:30:00

fin : 2025-12-23 18:00:00

Date(s) :

2025-12-23

Atelier Sculpture Animalière Tous niveaux.

Offrez-vous deux jours de création pour modeler votre animal préféré et en révéler toute la présence.

Guidé dans l’observation attentive de son anatomie, de ses mouvements et de sa grâce, vous apprendrez à en saisir la force et la sensibilité.

Pas à pas, vous construirez la structure du squelette, les volumes musculaires, puis la silhouette, jusqu’à faire émerger la vie sous vos doigts.

Un atelier riche en découverte et en créativité, ouvert à tous les niveaux.

-Sur réservation préalable.

-A partir de 15 ans.

-Atelier aimé par CHEN Jing .

Abbadiale Maison des arts ARRAS-EN-LAVEDAN Arras-en-Lavedan 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 26 01 65 82

English :

Animal Sculpture Workshop ? All levels.

Treat yourself to two days of creative sculpting of your favorite animal, revealing its full presence.

Guided by careful observation of its anatomy, movements and grace, you’ll learn to capture its strength and sensitivity.

Step by step, you’ll build up the skeletal structure, the muscular volumes, then the silhouette, until life emerges beneath your fingers.

A workshop rich in discovery and creativity, open to all levels.

