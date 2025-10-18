Stage de sculpture et de modelage Salies-de-Béarn

Stage de sculpture et de modelage Salies-de-Béarn samedi 18 octobre 2025.

Place du Bignot Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 65 – 65 – 65 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-19

2025-10-18

Création d’une oeuvre personnelle d’après un projet simple que vous élaborez en étant accompagné par un professeur d’art diplômé. Votre projet pourra être réalisé en argile, pierre ou en bois. Les »débutants » comme les « avancés » pourront être initiés à plusieurs techniques visant à expérimenter les matériaux et les premiers gestes. Et tout ceci en tenant compte de votre véritable niveau, de votre implication et projets personnels. Le stage se déroule sur les deux jours dans une ambiance très conviviale avec une auberge espagnole le midi.

Réservation au 06 81 69 42 04 ou domi.v@wanadoo.fr .

Place du Bignot Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 18 78 20

