Stage de sculpture et de modelage Salies-de-Béarn
Stage de sculpture et de modelage Salies-de-Béarn samedi 18 avril 2026.
Stage de sculpture et de modelage
Place du Bignot Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 65 – 65 – 65 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-18
Pratique du modelage et de la taille pierre et bois. Tout est compris formation, fournitures et prêt du matériel. Sur réservation par téléphone au 06.81.69.42.04 (Dominique Vincent) ou par mail domi.v@wanadoo.fr .
Place du Bignot Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 69 42 04 domi.v@wanadoo.fr
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English : Stage de sculpture et de modelage
L’événement Stage de sculpture et de modelage Salies-de-Béarn a été mis à jour le 2026-03-14 par OT Béarn des Gaves