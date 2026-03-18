Stage de sculpture et de modelage

Place du Bignot Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 65 – 65 – 65 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-18

Pratique du modelage et de la taille pierre et bois. Tout est compris formation, fournitures et prêt du matériel. Sur réservation par téléphone au 06.81.69.42.04 (Dominique Vincent) ou par mail domi.v@wanadoo.fr .

Place du Bignot Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 69 42 04 domi.v@wanadoo.fr

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English : Stage de sculpture et de modelage

L’événement Stage de sculpture et de modelage Salies-de-Béarn a été mis à jour le 2026-03-14 par OT Béarn des Gaves