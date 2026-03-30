STAGE DE SCULPTURE L’ATELIER D’ADEILHAC Lussan-Adeilhac

STAGE DE SCULPTURE 155 route du Fousseret Lussan-Adeilhac 2026-04-18

STAGE DE SCULPTURE L’ATELIER D’ADEILHAC Lussan-Adeilhac samedi 18 avril 2026.

STAGE DE SCULPTURE

L’ATELIER D’ADEILHAC 155 route du Fousseret Lussan-Adeilhac Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-18

Date(s) :
2026-04-18

il reste quelques places !!!
atelier de sculpture !!!   .

L’ATELIER D’ADEILHAC 155 route du Fousseret Lussan-Adeilhac 31430 Haute-Garonne Occitanie +33 6 21 56 78 99  sandrineverdier31@free.fr

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English :

a few places left!!!

L’événement STAGE DE SCULPTURE Lussan-Adeilhac a été mis à jour le 2026-03-27 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE