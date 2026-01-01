Stage de sculpture/modelage en argile Ateliers des Marais Le Pouliguen

Stage de sculpture/modelage en argile

Ateliers des Marais 5 rue des Marais Le Pouliguen Loire-Atlantique

Début : 2026-01-31 09:30:00

fin : 2026-01-31 17:30:00

2026-01-31 2026-02-01

Le thème développé est celui des Impératrices Asiatiques, choisi pour son esthétisme. Ce stage est accessible à des personnes débutantes. Il est animé par une professeure diplômée d’art plastique elle-même sculptrice sur terre.

Prix du stage: cuisson comprise, achat pain de terre possible sur place (16€), petit outillage à disposition. .

Ateliers des Marais 5 rue des Marais Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 07 29 12 91 hascoet.jezequel.dominique@gmail.com

