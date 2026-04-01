Stage de sculpture modelage Salle de La Gambade Mesquer

Mesquer

Stage de sculpture modelage

Salle de La Gambade (derrière la Mairie de Mesquer) Mesquer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 09:30:00

fin : 2026-04-11 16:30:00

Date(s) :

2026-04-11

Initiation débutants ou confirmés (ados adultes).

6 pers.maxi.

Inscription au + tard 1 semaine avant le stage. .

Salle de La Gambade (derrière la Mairie de Mesquer) Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 18 18 09 49 dancajou@gmail.com

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English :

L’événement Stage de sculpture modelage Mesquer a été mis à jour le 2026-03-31 par ADT44