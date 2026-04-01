Stage de sculpture modelage Salle de La Gambade Mesquer
Stage de sculpture modelage Salle de La Gambade Mesquer samedi 11 avril 2026.
Mesquer
Stage de sculpture modelage
Salle de La Gambade (derrière la Mairie de Mesquer) Mesquer Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 09:30:00
fin : 2026-04-11 16:30:00
Date(s) :
2026-04-11
Initiation débutants ou confirmés (ados adultes).
6 pers.maxi.
Inscription au + tard 1 semaine avant le stage. .
Salle de La Gambade (derrière la Mairie de Mesquer) Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 18 18 09 49 dancajou@gmail.com
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English :
L’événement Stage de sculpture modelage Mesquer a été mis à jour le 2026-03-31 par ADT44
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