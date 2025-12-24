Stage de self-défense 100% féminin, Gymnase Gabriel-Gouraud Le Croisic

Stage de self-défense 100% féminin

Gymnase Gabriel-Gouraud 6837A avenue des Moulins Le Croisic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 14:00:00

fin : 2026-03-07 16:30:00

Date(s) :

2026-03-07

Stage de self-défense 100% féminin

À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes 2026, l’association SDMF44 organise au Croisic un stage exceptionnel de self-défense 100% féminin, ouvert aux adolescentes dès 12 ans et aux adultes, sans limite d’âge. Ce stage est accessible à toutes, sans prérequis sportif.

Il sera animé par Eric Poupart, instructeur fédéral, ceinture noire 4ème Dan de Penchak Silat FFKMDA, et professeur principal FISFO, organisme de formation reconnu dans les domaines de la sécurité publique et privée.

Au programme

Gestes et postures à adopter en cas d’agression

Mises en situation réalistes saisie, étranglement, vol, ceinturage…

Défense avec objets du quotidien stylo, carte bleue, parapluie, écharpe…

Techniques simples, rapides et efficaces, centrées sur les points vitaux

Gestion du stress, désamorçage de conflit, analyse de l’environnement

En bonus le Centre de Secours du Croisic sera présent pour vous initier aux premiers gestes de secours à pratiquer en cas d’agression (contusions, fractures, plaies…).



Tenue civile recommandée: pantalon + tee-shirt – Pensez à apporter une bouteille d’eau

Tarifs: Adultes 20 € Ados 10 € – Inscription sur place- Paiement en espèces ou chèque .

Gymnase Gabriel-Gouraud 6837A avenue des Moulins Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 45 26 31 48 ericpoupart@sdmf44.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Stage de self-défense 100% féminin Le Croisic a été mis à jour le 2025-12-24 par ADT44