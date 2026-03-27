STAGE DE SELF DÉFENSE 100% FÉMININ

Avenue Paul Vigne d’Octon Nébian Hérault

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Un stage de selft défense ouvert à toutes les femmes à partir de 15 ans.

Un stage de selft défense ouvert à toutes les femmes à partir de 15 ans (autorisation parentale requise).

Places limitées.

Organisé par le CHAD (Coeur d’Hérault Auto Défense).

Prévoir une tenue confortable et une bouteille d’eau.

Sur inscription .

Avenue Paul Vigne d’Octon Nébian 34800 Hérault Occitanie +33 6 48 83 30 99 lioflusin@gmail.com

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English :

A selft defense course open to all women aged 15 and over.

L’événement STAGE DE SELF DÉFENSE 100% FÉMININ Nébian a été mis à jour le 2026-03-24 par 34 OT DU CLERMONTAIS