STAGE DE SELF DÉFENSE 100% FÉMININ Nébian
STAGE DE SELF DÉFENSE 100% FÉMININ Nébian samedi 28 mars 2026.
STAGE DE SELF DÉFENSE 100% FÉMININ
Avenue Paul Vigne d’Octon Nébian Hérault
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Un stage de selft défense ouvert à toutes les femmes à partir de 15 ans.
Un stage de selft défense ouvert à toutes les femmes à partir de 15 ans (autorisation parentale requise).
Places limitées.
Organisé par le CHAD (Coeur d’Hérault Auto Défense).
Prévoir une tenue confortable et une bouteille d’eau.
Sur inscription .
Avenue Paul Vigne d’Octon Nébian 34800 Hérault Occitanie +33 6 48 83 30 99 lioflusin@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A selft defense course open to all women aged 15 and over.
L’événement STAGE DE SELF DÉFENSE 100% FÉMININ Nébian a été mis à jour le 2026-03-24 par 34 OT DU CLERMONTAIS
À voir aussi à Nébian (Hérault)
- RENCONTRE MISSION LOCALE Nébian 27 mars 2026
- RÉPARATION DE CHAMBRE À AIR Nébian 10 avril 2026
- SOIRÉE RETRO-GAMING Nébian 17 avril 2026
- CINÉ SURPRISE Nébian 22 avril 2026
- CUEILLETTE DES ROSES Nébian 25 avril 2026