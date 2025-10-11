Stage de self-défense Bacqueville-en-Caux
Stage de self-défense
DoJo Léon Gavelle Bacqueville-en-Caux Seine-Maritime
Début : 2025-10-11 14:00:00
fin : 2025-10-11 16:00:00
2025-10-11
Venez apprendre à maîtriser et répondre à une agression au cours de ce stage de self défense !
A partir de 15 ans. .
DoJo Léon Gavelle Bacqueville-en-Caux 76730 Seine-Maritime Normandie +33 6 98 79 28 87
