Stage de self-défense Bacqueville-en-Caux

Stage de self-défense Bacqueville-en-Caux samedi 11 octobre 2025.

Stage de self-défense

DoJo Léon Gavelle Bacqueville-en-Caux Seine-Maritime

Début : 2025-10-11 14:00:00

fin : 2025-10-11 16:00:00

2025-10-11

Venez apprendre à maîtriser et répondre à une agression au cours de ce stage de self défense !

A partir de 15 ans. .

DoJo Léon Gavelle Bacqueville-en-Caux 76730 Seine-Maritime Normandie +33 6 98 79 28 87

