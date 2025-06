Stage de Self Défense Chaillac 22 juin 2025 10:30

Indre

Stage de Self Défense 2 Allée des Vieux Chênes Chaillac Indre

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-06-22 10:30:00

fin : 2025-06-22 12:00:00

Date(s) :

2025-06-22

Initiation pour adulte et enfant.

Les intervenants Isabelle et Alexandre sont judokas et font partie de la police nationale, expert en self défense. Ce stage ce déroulera de façon ludique pour enfants et adultes.

Au programme seront abordés les sujets suivants:

Attitude à adopter face à une personne belliqueuse.

Profil d’une victime

Comment gérer une agression physique

L’aspect juridique

Aucun niveau sportif n’est requis. 5 .

2 Allée des Vieux Chênes

Chaillac 36310 Indre Centre-Val de Loire +33 6 27 27 85 79

English :

Initiation for adults and children.

German :

Einführung für Erwachsene und Kinder.

Italiano :

Iniziazione per adulti e bambini.

Espanol :

Iniciación para adultos y niños.

