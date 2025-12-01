Stage de self défense Dojo Granville

Stage de self défense Dojo Granville samedi 13 décembre 2025.

Stage de self défense

Dojo Boulevard des Amériques Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 14:00:00
fin : 2025-12-13 17:00:00

Date(s) :
2025-12-13

Ouvert à toutes et tous (à partir de 14 ans).   .

Dojo Boulevard des Amériques Granville 50400 Manche Normandie +33 6 84 52 61 51  judo.granville@gmail.com

English : Stage de self défense

L’événement Stage de self défense Granville a été mis à jour le 2025-12-01 par OT Granville Terre et Mer