Stage de self défense Krav Maga défense contre attaque couteau Paimpol

Stage de self défense Krav Maga défense contre attaque couteau

1 Avenue Gabriel Le Bras Paimpol Côtes-d’Armor

Début : 2026-01-24 14:00:00

fin : 2026-01-24 18:00:00

2026-01-24

Xavier Féli, spécialiste en Krav Maga, organise un stage de self défense pour apprendre les techniques de défenses contre les attaques couteaux et armes blanches.

L’ objectif du stage est de savoir gérer son stress et savoir réagir le mieux possible face à une situation qui met en péril votre intégrité physique ou celle d’un proche lors d’une attaque au couteau ou tous autres armes blanches (cutter, seringue…). Il donnera des conseils pour, dans un premier temps, éviter le conflit tout en apprenant à se défendre si besoin… Analyser la menace dans son contexte et son environnement. Neutraliser un agresseur sans prendre de risques inutiles. Gérer le mieux possible son stress. Apprendre ces compétences, c’est renforcer sa sécurité personnelle et développer une confiance en soi inébranlable. Femmes ou hommes, sportifs ou non. Aucunes compétences ne sont requises. Tout le monde peut et doit apprendre à se défendre. Ambiance conviviale et décontractée pour apprendre sereinement. .

1 Avenue Gabriel Le Bras Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 30 44 12 64

