Stage de self defense pour femme Rue de la Vicomte Pont-l’Évêque
Stage de self defense pour femme Rue de la Vicomte Pont-l’Évêque dimanche 12 octobre 2025.
Stage de self defense pour femme
Rue de la Vicomte Gymnase Terre d’Auge Henri Even Pont-l’Évêque Calvados
Début : 2025-10-12 09:30:00
fin : 2025-10-12 12:00:00
2025-10-12
A l’occasion D’OCTOBRE ROSE, l’association Terre d’Auge Karaté (ATAK) organise comme chaque année un cours de Self Défense féminine.
Quand? LE DIMANCHE 12 OCTOBRE
A quelle heure ? DE 9h30 à 12h
Où ? GYMNASE EVEN DE PONT L’ÉVÊQUE
Combien ? 5€ INTÉGRALEMENT REVERSÉS À LA RECHERCHE CONTRE LE CANCER DU SEIN
Venez en tenue de sport, aucun niveau requis !
Contactez-nous pour plus d’informations en MP ou au 06.95.92.71.57
On compte sur vous .
Rue de la Vicomte Gymnase Terre d’Auge Henri Even Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 6 95 92 71 57 atakblangy@gmail.com
English : Stage de self defense pour femme
To mark OCTOBRE ROSE, the Terre d’Auge Karaté association (ATAK) is organizing an annual women’s self-defense class.
German : Stage de self defense pour femme
Anlässlich des PINK OCTOBER organisiert der Verein Terre d’Auge Karate (ATAK) wie jedes Jahr einen Kurs in weiblicher Selbstverteidigung.
Italiano :
In occasione dell’OTTOBRE ROSA, l’Associazione Terre d’Auge Karate (ATAK) organizza ogni anno un corso di autodifesa femminile.
Espanol :
Con motivo del OCTUBRE ROSA, la Asociación de Kárate de Terre d’Auge (ATAK) organiza cada año una clase de defensa personal femenina.
