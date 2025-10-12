Stage de self defense pour femme Rue de la Vicomte Pont-l’Évêque

Stage de self defense pour femme Rue de la Vicomte Pont-l’Évêque dimanche 12 octobre 2025.

Stage de self defense pour femme

Rue de la Vicomte Gymnase Terre d’Auge Henri Even Pont-l’Évêque Calvados

Début : 2025-10-12 09:30:00

fin : 2025-10-12 12:00:00

2025-10-12

A l’occasion D’OCTOBRE ROSE, l’association Terre d’Auge Karaté (ATAK) organise comme chaque année un cours de Self Défense féminine.

Quand? LE DIMANCHE 12 OCTOBRE

A quelle heure ? DE 9h30 à 12h

Où ? GYMNASE EVEN DE PONT L’ÉVÊQUE

Combien ? 5€ INTÉGRALEMENT REVERSÉS À LA RECHERCHE CONTRE LE CANCER DU SEIN

Venez en tenue de sport, aucun niveau requis !

Contactez-nous pour plus d’informations en MP ou au 06.95.92.71.57

On compte sur vous .

Rue de la Vicomte Gymnase Terre d’Auge Henri Even Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 6 95 92 71 57 atakblangy@gmail.com

English : Stage de self defense pour femme

To mark OCTOBRE ROSE, the Terre d’Auge Karaté association (ATAK) is organizing an annual women’s self-defense class.

German : Stage de self defense pour femme

Anlässlich des PINK OCTOBER organisiert der Verein Terre d’Auge Karate (ATAK) wie jedes Jahr einen Kurs in weiblicher Selbstverteidigung.

Italiano :

In occasione dell’OTTOBRE ROSA, l’Associazione Terre d’Auge Karate (ATAK) organizza ogni anno un corso di autodifesa femminile.

Espanol :

Con motivo del OCTUBRE ROSA, la Asociación de Kárate de Terre d’Auge (ATAK) organiza cada año una clase de defensa personal femenina.

