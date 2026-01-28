Stage de Self-défense Sénior Centre Paris Anim’ Point du Jour PARIS

Ce stage de Self-défense pour les séniors propose des exercices pratiques pour améliorer l’équilibre, les réflexes et la confiance en soi, tout en apprenant à réagir face aux situations du quotidien.

Rendez-vous les jeudis d’avril, de 14h30 à 15h30, pour pratiquer en toute sécurité dans une ambiance bienveillante et accessible à tous.

Renforcer confiance, équilibre et sécurité pour se sentir plus serein au quotidien

Du jeudi 02 avril 2026 au jeudi 16 avril 2026 :

jeudi

de 14h25 à 15h30

payant

En fonction du Quotient Familial

Public adultes. A partir de 55 ans. Jusqu’à 99 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-02T17:25:00+02:00

fin : 2026-04-16T18:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-02T14:25:00+02:00_2026-04-02T15:30:00+02:00;2026-04-09T14:25:00+02:00_2026-04-09T15:30:00+02:00;2026-04-16T14:25:00+02:00_2026-04-16T15:30:00+02:00

Centre Paris Anim’ Point du Jour 1-9 rue du Général Malleterre 75016 PARIS

https://www.actisce.eu/point-du-jour +33146510315 capointdujour@actisce.org https://www.facebook.com/centrepointdujour https://www.facebook.com/centrepointdujour



