Début : 2025-05-10 14:00:00

fin : 2025-05-10 17:00:00

2025-05-10

Samedi 10 mai 2025

Stage de Self Défense (à partir de 14 ans), à Granville, Salle Pierre de Coubertin

de 10h à 12h ouvert aux pratiquants et licenciés

de 14h à 16h Ouvert à toutes et à tous (tous niveaux)

Gratuit pour tous

+33 6 84 52 61 51 judo.granville@gmail.com

English : Stage de Self Défense (tous niveaux)

Saturday 10th May 2025

Self Defense course (from age 14), in Granville, Salle Pierre de Coubertin

from 10am to 12pm open to practising and licensed members

2pm to 4pm Open to all (all levels)

Free for all

German :

Samstag, den 10. Mai 2025

Selbstverteidigungslehrgang (ab 14 Jahren), in Granville, Salle Pierre de Coubertin

von 10 bis 12 Uhr Offen für Praktizierende und Lizenzierte

von 14.00 bis 16.00 Uhr Offen für alle (alle Niveaus)

Kostenlos für alle

Italiano :

Sabato 10 maggio 2025

Corso di autodifesa (dai 14 anni), a Granville, Salle Pierre de Coubertin

dalle 10.00 alle 12.00 aperto a praticanti e titolari di licenza

dalle 14.00 alle 16.00 aperto a tutti (tutti i livelli)

Gratuito per tutti

Espanol :

Sábado 10 de mayo de 2025

Curso de defensa personal (a partir de 14 años), en Granville, Sala Pierre de Coubertin

de 10h a 12h abierto a practicantes y titulares de licencia

de 14h a 16h abierto a todos (todos los niveles)

Gratuito para todos

