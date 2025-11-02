Stage de Self Défense Triguères
Stage de Self Défense Triguères dimanche 2 novembre 2025.
Stage de Self Défense
Triguères Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-02 10:00:00
fin : 2025-11-02 12:00:00
Date(s) :
2025-11-02
Vous rêvez de vous sentir plus en sécurité et confiant dans votre quotidien ?
Ce stage de self-défense, proposé par Dakaïto Ryu Triguères et dirigé par Mahmoud Lacaze, est fait pour vous ! Il vous guidera à travers des techniques simples et efficaces, tout en favorisant le respect et la confiance en soi.
Réservation conseillée. .
Triguères 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 03 35 97 99
English :
Do you dream of feeling more secure and confident in your daily life?
German :
Träumen Sie davon, sich in Ihrem Alltag sicherer und selbstbewusster zu fühlen?
Italiano :
Sognate di sentirvi più sicuri e fiduciosi nella vostra vita quotidiana?
Espanol :
¿Sueña con sentirse más seguro y confiado en su día a día?
L’événement Stage de Self Défense Triguères a été mis à jour le 2025-10-22 par OT 3CBO