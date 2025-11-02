Stage de Self Défense Triguères

Stage de Self Défense Triguères dimanche 2 novembre 2025.

Stage de Self Défense

Triguères Loiret

Début : 2025-11-02 10:00:00

fin : 2025-11-02 12:00:00

2025-11-02

Vous rêvez de vous sentir plus en sécurité et confiant dans votre quotidien ?

Ce stage de self-défense, proposé par Dakaïto Ryu Triguères et dirigé par Mahmoud Lacaze, est fait pour vous ! Il vous guidera à travers des techniques simples et efficaces, tout en favorisant le respect et la confiance en soi.

Réservation conseillée. .

Triguères 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 03 35 97 99

English :

Do you dream of feeling more secure and confident in your daily life?

German :

Träumen Sie davon, sich in Ihrem Alltag sicherer und selbstbewusster zu fühlen?

Italiano :

Sognate di sentirvi più sicuri e fiduciosi nella vostra vita quotidiana?

Espanol :

¿Sueña con sentirse más seguro y confiado en su día a día?

