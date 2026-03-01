Stage de self défense Vierzon

Stage de self défense

Stage de self défense Vierzon dimanche 8 mars 2026.

Stage de self défense

Avenue du Colonel Manhés Vierzon Cher

Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-08 14:00:00
fin : 2026-03-08 16:00:00

Date(s) :
2026-03-08

10  .

Avenue du Colonel Manhés Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire +33 6 82 52 89 31 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Stage de self défense Vierzon a été mis à jour le 2026-03-04 par Office de Tourisme de VIERZON

Prochains événements à Vierzon