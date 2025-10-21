Stage de sérigrahie Rue du Presbytère Saint-Briac-sur-Mer
Stage de sérigrahie Rue du Presbytère Saint-Briac-sur-Mer mardi 21 octobre 2025.
Stage de sérigrahie
Rue du Presbytère Médiathèque Presbytère Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine
Début : 2025-10-21 14:30:00
fin : 2025-10-21 17:30:00
2025-10-21
Un atelier de 2 à 3 heures, animé par Noémie Varet de Noe Paper , pour découvrir la sérigraphie, procédé d’impression d’affiches, paper bags ou linge de maison en lin …
Au cours de l’atelier nous réaliserons ensemble une ou deux créations collectives insolation des écrans impression.
Vous repartirez les mains sales mais avec une ou plusieurs affiches sous le bras.
A partir de 8 ans.
Sur inscription auprès de la Médiathèque ou en ligne. .
Rue du Presbytère Médiathèque Presbytère Saint-Briac-sur-Mer 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 88 07 06
