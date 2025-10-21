Stage de sérigrahie Rue du Presbytère Saint-Briac-sur-Mer

Début : 2025-10-21 14:30:00

fin : 2025-10-21 17:30:00

2025-10-21

Un atelier de 2 à 3 heures, animé par Noémie Varet de Noe Paper , pour découvrir la sérigraphie, procédé d’impression d’affiches, paper bags ou linge de maison en lin …

Au cours de l’atelier nous réaliserons ensemble une ou deux créations collectives insolation des écrans impression.

Vous repartirez les mains sales mais avec une ou plusieurs affiches sous le bras.

A partir de 8 ans.

Sur inscription auprès de la Médiathèque ou en ligne. .

Rue du Presbytère Médiathèque Presbytère Saint-Briac-sur-Mer 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 88 07 06

