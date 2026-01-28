Stage de Sérigraphie Labo 10 Bazouges-la-Pérouse

Stage de Sérigraphie

Labo 10 10 rue de l’Eglise Bazouges-la-Pérouse Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 10:00:00

fin : 2026-02-14 12:00:00

Date(s) :

2026-02-14

Pour cette troisième édition, l’équipe de Superflux vous invite à un Stage de Sérigraphie avec Lilian Porchon, graphiste et illustrateur.

Pendant la période automne-hiver, Studio 25 se transforme en Studio Divers et est voué à accueillir des artistes qui souhaitent développer un projet artistique qu’ils ne peuvent mettre en oeuvre dans leurs propres ateliers. Par exemple, ils peuvent réaliser des formats spécifiques, utiliser une technique particulière, finaliser une installation, créer des prises de vue, organiser des rencontres professionnelles ou tout simplement s’échapper de leur quotidien habituel !

Sur inscription, Réservation avant le 13/02.

8 personnes maximum (à partir de 14 ans)

Penser à amener votre pique-nique ! .

