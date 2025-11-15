Stage de set dancing et bal irlandais Salle de Variétés Bonne Garde Nantes

Stage de set dancing et bal irlandais Salle de Variétés Bonne Garde Nantes samedi 15 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-15 15:30 – 18:30

Gratuit : non 10 € à 23 € Set Dancing : 15 € adhérent/ 18 € non-adhérentCéili seul : 10 €Stage Céili : 20 € adhérent/ 23 € non-adhérent Inscription : https://www.helloasso.com/associations/nantes-irish-dancing-academy/evenements/stage-de-ceili-le-15-novembre-2025 Tout public

Stage et bal proposé par Nantes Irish Dancing Academy Que vous souhaitez vous intier ou vous perfectionner, venez nombreuses et nombreux participer à notre stage de set dancing (danses irlandaises traditionnelles collectives) qui se déroulera le 15 novembre 2025 à la Salle des variétés de Bonne Garde de 15h30 à 18h30. Succédera à ce stage à 20h30 un Céili irlandais (bal) au même endroit assuré par la formation the Heart of Ireland Quartet ! Tout public

Salle de Variétés Bonne Garde Nantes Sud Nantes 44200

0686911524 https://linktr.ee/nantesirishdance