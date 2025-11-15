Stage de set dancing et bal irlandais Salle de Variétés Bonne Garde Nantes

Stage de set dancing et bal irlandais Samedi 15 novembre, 15h30, 19h30 Salle de Variétés Bonne Garde Loire-Atlantique

10 € à 23 €

Début : 2025-11-15T15:30:00 – 2025-11-15T18:30:00

Fin : 2025-11-15T19:30:00 – 2025-11-15T22:00:00

Stage et bal proposé par Nantes Irish Dancing Academy

Que vous souhaitez vous intier ou vous perfectionner, venez nombreuses et nombreux participer à notre stage de set dancing (danses irlandaises traditionnelles collectives) qui se déroulera le 15 novembre 2025 à la Salle des variétés de Bonne Garde de 15h30 à 18h30.

Succédera à ce stage à 20h30 un Céili irlandais (bal) au même endroit assuré par la formation the Heart of Ireland Quartet !

Salle de Variétés Bonne Garde 2 rue Paul Théry, Nantes Nantes 44200 Nantes Sud Loire-Atlantique Pays de la Loire

