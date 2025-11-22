stage de Shiatsu Le 37 Nantes

stage de Shiatsu Le 37 Nantes samedi 22 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-22 14:00 – 17:00

Gratuit : non sur inscription Tarif : 35€ (45€ pour les non-adhérents A.I.T.) Adulte, Etudiant, Senior

L’art du Shiatsu est de placer correctement ses mains et presser de manière juste. Apprendre à être à l’écoute de soi et de l’autre. Connaitre les fondamentaux de cette pratique. Savoir donner un shiatsu assis, en latéral, en dorsal ou ventral.Programme du 1er stage :> apprendre les bases du shiatsu assis• automassages « Do In ».• méthodes de pression & enchainement. • définition de « Ki » et « Tsubo ». 3 stages sont prévus sur cette saison, avec un apprentissage progressif des bases du shiatsu. Prochains stages : le 14 février et le 10 mai.

Le 37 Nantes 44000