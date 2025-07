Stage de Shuffle / Stage de Cabaret Salle municipale La Géraudière Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-07-22 18:30 – 21:30

Gratuit : non 1 Stage adhérent : 12€ / Non adhérent : 16€2 Stages adhérent : 22€ / Non adhérent : 28€ Plus d’informations sur notre site internet :https://esencianantes.wixsite.com/esencianantes/stagesLien d’inscription Helloasso : https://www.helloasso.com/associations/esencia-nantes/evenements/stages-d-ete-2025 Adulte

Vous cherchez à bouger, vous amuser et découvrir de nouveaux styles de danses ?Peu importe votre niveau, venez partager un moment unique et motivant avec des professeurs? pasionnées.De 18h30 à 20h, Maeva vous fera bouger les pieds grâce au Shuffle, une danse cardio toute en précision et en fun.De 20h à 21h30, Amélie vous envoutera à travers le Cabaret, un style diversifié alliant glamour et élégance.

Salle municipale La Géraudière Nantes Nord Nantes 44300

