Stage de skate Skatepark Langon lundi 11 août 2025.

Skatepark Rue Jules Ferry Langon Gironde

Envie de découvrir ou de te perfectionner en skate dans une ambiance fun et encadrée ? L’association B-SIDE te propose deux stages cet été, accessibles à tous dès 6 ans, quel que soit ton niveau !

Matériel fourni planches et casques

Objectifs du stage :

Découvrir le skateboard, s’initier aux bases ou se perfectionner dans une pratique plus avancée.

Encadrement :

Chaque session est animée par un moniteur professionnel diplômé

Il est possible de participer au nombre de jours souhaité. Réservation obligatoire. .

Skatepark Rue Jules Ferry Langon 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 67 53 72 cours2skate@gmail.com

