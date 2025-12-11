Stage de skating découverte GLISSES NORDIQUES Chapelle-des-Bois

Stage de skating découverte

GLISSES NORDIQUES 30 route des Pâturages Chapelle-des-Bois Doubs

Début : 2026-01-05 09:00:00

fin : 2026-03-13 11:30:00

2026-01-05 2026-01-12 2026-01-19 2026-01-26 2026-02-02 2026-03-02 2026-03-09 2026-03-16

Savoir glisser, tourner. C’est un stage d’initiation proposé à tous ceux qui débutent le skating mais qui pratiquent déjà régulièrement une activité de glisse telle que le ski classique, le ski alpin, le roller, le patin à glace.

Du lundi au vendredi

Découverte des bases techniques du skating.

Mise en confiance, aisance générale.

Situations favorisant l’équilibre et la glisse.

Déplacement en terrain plat puis vallonné.

Pas tournant.

4 à 10 km par 1/2j

Condition physique

Vous avez déjà une activité physique ou sportive, vous êtes en bonne forme. Préparez votre séjour autour d’activités qui sollicitent l’équilibre (roller, patin à glace…) et l’endurance (marche, course à pied, vélo, natation). Cette préparation vous permettra de profiter pleinement de votre séjour. .

GLISSES NORDIQUES 30 route des Pâturages Chapelle-des-Bois 25240 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 69 10 85 glissesnordiques.25240@gmail.com

