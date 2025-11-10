Stage de ski et snowboard du SIUAPS Saint sorlin d’Arves Saint-Sorlin-d’Arves 8 – 14 mars 2026 300€

Soyez prêts dès l’ouverture des inscriptions, car les places partent très vite !

**Stage de ski et de snowboard organisé par le SIUAPS de Rennes**

**Du dimanche 8 au samedi 14 Mars 2026 à Saint Sorlin D’Arves**

**Ouverture des inscriptions le vendredi 28 Novembre à 13h00**

sur le site [Mon espace SIUAPS](https://mon-espace.siuaps.univ-rennes.fr/enrol/select/overview.php)

**RESERVE AUX DEBUTANTS** en Ski ou en Snowboard (ce qui signifie que vous n’avez jamais pratiqué, ou une ou deux fois quand vous étiez enfant).

Vous aurez l’**obligation de suivre tous les cours** avec les enseignants du SIUAPS, pas de pratique autonome possible sans l’accord des enseignants.

**Attention, pour votre sécurité et votre progression, vous devez être en bonne condition physique pour vous inscrire en snowboard.**

**Tarif : 300€**, dont 100€ d’arrhes à régler dès l’inscription

ATTENTION DE PREVOIR UN MOYEN DE PAIEMENT AU MOMENT DE L’INSCRIPTION.

Le prix comprend le transport, l’hébergement, les repas, la location du matériel de ski ou de snowboard, les forfaits des remontées mécaniques, ainsi que les cours avec les enseignants du SIUAPS

Vous devrez de votre côté **prévoir le pique-nique du midi pour le premier jour, ainsi que la tenue pour la pratique**

– Combinaison ou veste et pantalon de ski imperméable et chauds

– Gants chauds et imperméables

– Polaire

– Sous vêtements (collant et t-shirt manche longue) chauds

– chaussettes de ski (hautes et chaudes)

**N’hésitez pas à vous les faire prêter ou à les prendre d’occasion pour limiter le budget.**

Une visioconférence sera organisée fin janvier avec les inscrits pour expliquer toutes les modalités du stage plus en détail.

**50 places maximum : 30 places en ski et 20 places en snowboard**

