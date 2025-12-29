Stage de sonothérapie avec Bols Tibétain et Bols De Cristal Briscous

Stage de sonothérapie avec Bols Tibétain et Bols De Cristal

Quartier du Bois Briscous Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-22

Date(s) :

2026-02-21

Edouard vous propose un stage de Sonothérapie avec des bols Tibétains et de Cristal.

Le samedi soir il vous proposera un Bain sonore. Tout au long du week-end vous apprendrez à

-Les différentes techniques de jeux.

-Identifier les bienfaits au niveau du corps, du mental et de l’esprit.

-Savoir utiliser les Bols Tibétain et de cristal lors des séances de relaxation, de méditation ou de massage Vibratoire.

-Les différents protocoles de Soin.

-Développer son ressenti et utiliser ses intentions dans la pratique des bols chantants.

Mise à disposition des bols tibétains et de cristal pour la pratique et possibilité d’en acheter sur place.

Maximum 8 personnes. Stage uniquement sur réservation. .

Quartier du Bois Briscous 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 11 63 01

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

