Stage de sonothérapie avec Bols Tibétain et Bols De Cristal Briscous
Stage de sonothérapie avec Bols Tibétain et Bols De Cristal Briscous samedi 21 février 2026.
Stage de sonothérapie avec Bols Tibétain et Bols De Cristal
Quartier du Bois Briscous Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21
fin : 2026-02-22
Date(s) :
2026-02-21
Edouard vous propose un stage de Sonothérapie avec des bols Tibétains et de Cristal.
Le samedi soir il vous proposera un Bain sonore. Tout au long du week-end vous apprendrez à
-Les différentes techniques de jeux.
-Identifier les bienfaits au niveau du corps, du mental et de l’esprit.
-Savoir utiliser les Bols Tibétain et de cristal lors des séances de relaxation, de méditation ou de massage Vibratoire.
-Les différents protocoles de Soin.
-Développer son ressenti et utiliser ses intentions dans la pratique des bols chantants.
Mise à disposition des bols tibétains et de cristal pour la pratique et possibilité d’en acheter sur place.
Maximum 8 personnes. Stage uniquement sur réservation. .
Quartier du Bois Briscous 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 11 63 01
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Stage de sonothérapie avec Bols Tibétain et Bols De Cristal
L’événement Stage de sonothérapie avec Bols Tibétain et Bols De Cristal Briscous a été mis à jour le 2025-12-26 par Office de Tourisme Pays Basque