Stage de sonothérapie avec Bols Tibétain et Bols De Cristal Briscous
samedi 12 septembre 2026 · Briscous
Informations pratiques
Briscous
Stage de sonothérapie avec Bols Tibétain et Bols De Cristal
Quartier du Bois Briscous Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 240 – 240 – 240 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 09:00:00
fin : 2026-09-13 17:30:00
Date(s) :
2026-09-12
Edouard vous propose un stage de Sonothérapie avec des bols Tibétains et de Cristal.
Tout au long du week-end vous apprendrez à
-Les différentes techniques de jeux.
-Identifier les bienfaits au niveau du corps, du mental et de l’esprit.
-Savoir utiliser les Bols Tibétain et de cristal lors des séances de relaxation, de méditation ou de massage Vibratoire.
-Les différents protocoles de Soin.
-Développer son ressenti et utiliser ses intentions dans la pratique des bols chantants.
Mise à disposition des bols tibétains et de cristal pour la pratique et possibilité d’en acheter sur place.
Maximum 8 personnes. Stage uniquement sur réservation.
Repas compris. Possibilité de loger sur place sur demande. .
Quartier du Bois Briscous 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 11 63 01
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English : Stage de sonothérapie avec Bols Tibétain et Bols De Cristal
L’événement Stage de sonothérapie avec Bols Tibétain et Bols De Cristal Briscous a été mis à jour le 2026-08-22 par Office de Tourisme Pays Basque