Informations pratiques

Briscous

Stage de sonothérapie avec Bols Tibétain et Bols De Cristal

Quartier du Bois Briscous Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 240 – 240 – 240 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 09:00:00

fin : 2026-09-13 17:30:00

Date(s) :

2026-09-12

Edouard vous propose un stage de Sonothérapie avec des bols Tibétains et de Cristal.

Tout au long du week-end vous apprendrez à

-Les différentes techniques de jeux.

-Identifier les bienfaits au niveau du corps, du mental et de l’esprit.

-Savoir utiliser les Bols Tibétain et de cristal lors des séances de relaxation, de méditation ou de massage Vibratoire.

-Les différents protocoles de Soin.

-Développer son ressenti et utiliser ses intentions dans la pratique des bols chantants.

Mise à disposition des bols tibétains et de cristal pour la pratique et possibilité d’en acheter sur place.

Maximum 8 personnes. Stage uniquement sur réservation.

Repas compris. Possibilité de loger sur place sur demande. .

Quartier du Bois Briscous 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 11 63 01

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English : Stage de sonothérapie avec Bols Tibétain et Bols De Cristal

L’événement Stage de sonothérapie avec Bols Tibétain et Bols De Cristal Briscous a été mis à jour le 2026-08-22 par Office de Tourisme Pays Basque