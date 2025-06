Stage de Sonothérapie Briscous 13 juillet 2025 09:00

Pyrénées-Atlantiques

13 juillet 2025 09:00

14 juillet 2025 17:30

2025-07-13

Edouard vous propose un stage de Sonothérapie avec des bols Tibétains et de Cristal.

Ce stage est en pension complète avec hébergement. Le dimanche soir vous assisterez à un bain sonore d'1h30. Durant ce stage vous apprendrez les différentes techniques de jeux, les bienfaits au niveau du corps, du mental et de l'esprit. Vous découvrirez les différents protocoles de soins, ainsi que développer vos ressentis et mise en pratique en commun.

Mise à disposition des bols tibétains et de cristal pour la pratique et possibilité d'en acheter sur place.

Du dimanche 9h jusqu'au lundi 17h30.

Maximum 8 personnes.

Quartier du Bois

Briscous 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 11 63 01

