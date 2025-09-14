Stage de Sonothérapie Briscous

Quartier du Bois Briscous Pyrénées-Atlantiques

Edouard vous propose un stage de Sonothérapie avec des bols Tibétains et de Cristal. Vous apprendrez sur une journée

-Les différentes techniques de jeux.

-Identifier les bienfaits au niveau du corps, du mental et de l’esprit.

-Savoir utiliser les Bols Tibétain et de cristal lors des séances de relaxation, de méditation ou de massage Vibratoire.

-Les différents protocoles de Soin.

-Développer son ressenti et utiliser ses intentions dans la pratique des bols chantants.

Mise à disposition des bols tibétains et de cristal pour la pratique et possibilité d’en acheter sur place.

Maximum 8 personnes. Stage uniquement sur réservation. .

Quartier du Bois Briscous 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 11 63 01

