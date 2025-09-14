Stage de Sonothérapie Briscous
Stage de Sonothérapie Briscous dimanche 14 septembre 2025.
Stage de Sonothérapie
Quartier du Bois Briscous Pyrénées-Atlantiques
Edouard vous propose un stage de Sonothérapie avec des bols Tibétains et de Cristal. Vous apprendrez sur une journée
-Les différentes techniques de jeux.
-Identifier les bienfaits au niveau du corps, du mental et de l’esprit.
-Savoir utiliser les Bols Tibétain et de cristal lors des séances de relaxation, de méditation ou de massage Vibratoire.
-Les différents protocoles de Soin.
-Développer son ressenti et utiliser ses intentions dans la pratique des bols chantants.
Mise à disposition des bols tibétains et de cristal pour la pratique et possibilité d’en acheter sur place.
Maximum 8 personnes. Stage uniquement sur réservation. .
Quartier du Bois Briscous 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 11 63 01
