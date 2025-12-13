Stage de sophrologie Centre Paris Anim’ Marc Sangnier PARIS
Stage de sophrologie Centre Paris Anim’ Marc Sangnier PARIS samedi 10 janvier 2026.
Booster votre vitalité
Besoin d’un coup de pouce pour retrouver de l’énergie ? Venez découvrir des techniques pour dynamiser votre corps et retrouver de l’énergie dans votre quotidien.
Le samedi 10 janvier 2026
de 14h00 à 15h15
payant Public adultes. A partir de 16 ans. Jusqu’à 99 ans.
Centre Paris Anim’ Marc Sangnier 20-24 avenue Marc Sangnier 75014 PARIS
https://marcsangnier.aniapp.fr +33986029508 contact.marcsangnier@paris.ifac.asso.fr https://cpamarcsangnier.fr https://cpamarcsangnier.fr