Stage de sophrologie Formule découverte Centre Paris Anim’ Marc Sangnier PARIS

Expérimenter la détente profonde pour vous relaxer, s’appuyer sur votre respiration pour vous apaiser, éliminer vos tensions physiques pour vous libérer de vos pensées parasites

La sophrologie est une méthode psycho-corporelle qui utilise la respiration contrôlée, la relaxation musculaire, la visualisation positive, pour aider à rétablir l’équilibre entre le mental, le corps et les émotions.

Le samedi 24 janvier 2026

de 15h30 à 16h45

Le samedi 17 janvier 2026

de 15h30 à 16h45

Le samedi 10 janvier 2026

de 15h30 à 16h45

payant Public adultes. A partir de 16 ans. Jusqu’à 99 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-10T16:30:00+01:00

fin : 2026-01-24T17:45:00+01:00

Date(s) : 2026-01-10T15:30:00+02:00_2026-01-10T16:45:00+02:00;2026-01-17T15:30:00+02:00_2026-01-17T16:45:00+02:00;2026-01-24T15:30:00+02:00_2026-01-24T16:45:00+02:00

Centre Paris Anim’ Marc Sangnier 20-24 avenue Marc Sangnier 75014 PARIS

https://marcsangnier.aniapp.fr +33986029508 contact.marcsangnier@paris.ifac.asso.fr https://cpamarcsangnier.fr https://cpamarcsangnier.fr