Stage de sophrologie « L’unité intérieure » Centre Arkonect Tarbes

Stage de sophrologie « L’unité intérieure » Centre Arkonect Tarbes samedi 13 septembre 2025.

Stage de sophrologie « L’unité intérieure »

Centre Arkonect 6 rue des Gargousses Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : 45 – 45 – 45 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-13 09:30:00

fin : 2025-09-13 12:30:00

Date(s) :

2025-09-13

Sylvie LEUCA thérapeute, enseignante, conférencière vous propose de participer à cet atelier pour apprendre à accueillir et gérer vos émotions.

Inscription obligatoire 48h avant l’atelier

Matériel à prévoir un tapis de sol, de l’eau, de quoi écrire, un plaid

.

Centre Arkonect 6 rue des Gargousses Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 77 40 92 63

English :

Sylvie LEUCA therapist, teacher and lecturer invites you to take part in this workshop to learn how to welcome and manage your emotions.

Registration required 48 hours before the workshop

Materials to bring: a floor mat, water, writing materials, a blanket

German :

Sylvie LEUCA Therapeutin, Lehrerin, Referentin schlägt Ihnen vor, an diesem Workshop teilzunehmen, um zu lernen, wie Sie Ihre Emotionen willkommen heißen und mit ihnen umgehen können.

Anmeldung 48 Stunden vor dem Workshop erforderlich

Mitzubringendes Material: eine Bodenmatte, Wasser, Schreibzeug, eine Decke

Italiano :

Sylvie LEUCA terapeuta, insegnante e docente vi invita a partecipare a questo workshop per imparare ad accogliere e gestire le vostre emozioni.

Iscrizione obbligatoria 48 ore prima del workshop

Materiale necessario: un tappetino, acqua, materiale per scrivere, una coperta

Espanol :

Sylvie LEUCA terapeuta, profesora y conferenciante le invita a participar en este taller para aprender a acoger y gestionar sus emociones.

Inscripción obligatoria 48 horas antes del taller

Material necesario: una alfombrilla, agua, material de escritura, una manta

