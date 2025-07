Stage de stand-up pour adolescents « Rire pour en parler » C2 – Centre Culturel Ozoir-la-Ferrière

Stage de stand-up pour adolescents « Rire pour en parler » C2 – Centre Culturel Ozoir-la-Ferrière mardi 15 juillet 2025.

Stage de stand-up pour adolescents « Rire pour en parler » 15 – 19 juillet C2 – Centre Culturel Seine-et-Marne

Stage ouvert aux adolescents de 13 à 17 ans fréquentant l’Espace jeunes de la ville de Torcy | Groupe de 10 à 15 participants.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-15T09:00:00 – 2025-07-15T13:00:00

Fin : 2025-07-19T09:00:00 – 2025-07-19T13:00:00

Dans le cadre de l’opération nationale L’Été culturel, la compagnie El Ajouad souhaite proposer un stage de stand-up à destination des adolescents, en partenariat avec l’espace jeunes de Torcy. Ce projet vise à offrir une expérience artistique enrichissante et accessible, en lien avec les pratiques culturelles contemporaines et les préoccupations des jeunes. Parce que le rire est un vecteur puissant de résilience, de partage et de transformation sociale.

C2 – Centre Culturel 24 avenue du 8 Mai 1945, 71210 Torcy Ozoir-la-Ferrière 77330 Seine-et-Marne Île-de-France 03 85 77 05 05 http://torcy-71.fr Lieu de rencontres et d’échanges, le C2, centre culturel de Torcy, accueille de nombreuses manifestations : concerts, pièces de théâtre, forums, activités physiques et culturels.

Le C2 possède une salle de spectacle composée de 176 sièges et d’une scène pouvant être modulée en fonction du type de rassemblement, d’une galerie qui longe l’avenue du 8 Mai, d’une salle « atelier » favorisant la création artistique d’un public-acteur d’un projet et d’une salle de convivialité pour accueillir artistes, publics et partenaires autour d’un café. Jeune et dynamique, l’équipe du C2 est en perpétuelle recherche de projets innovants et participatifs. En voiture depuis Paris ou Lyon : prendre l’autoroute A6, sortir à Chalon-sur-Saône (sortie Chalon Sud n° 26), prendre la RCEA (N80), puis la D680 vers Le Creusot ou la N70 vers Montceau-les-Mines.

Dans le cadre de l’opération nationale L’Été culturel, la compagnie El Ajouad souhaite proposer un stage de stand-up à destination des adolescents, en partenariat avec l’espace jeunes de Torcy. Ce à…

© Ville de Torcy