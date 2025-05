Stage de sur-vie – Eauze, 14 mai 2025 07:00, Eauze.

Gers

Stage de sur-vie En bord de la rivière Gélise Eauze Gers

Tarif : 15

Début : 2025-05-14

Stage de sur-vie en bord de Gélise

15 EUR.

En bord de la rivière Gélise

Eauze 32800 Gers Occitanie +33 6 35 19 25 83 jeanpierre@leverluisant.org

English :

Overliving course on the banks of the Gelise

German :

Über-Leben-Praktikum am Rand von Gelise

Italiano :

Corso di sopravvivenza sulle rive del Gelise

Espanol :

Curso de Supervivencia a orillas del Gelise

L’événement Stage de sur-vie Eauze a été mis à jour le 2025-05-06 par Office de Tourisme Armagnac et d’Artagnan