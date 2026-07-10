Informations pratiques

La Teste-de-Buch

Stage de surf avec surf en buch

La Teste-de-Buch Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-10

Initiez-vous ou perfectionnez-vous au surf avec Surf en Buch !

Encadrés par des moniteurs diplômés d’État, profitez de cours et stages adaptés à tous les niveaux, dès 4 ans, sur les vagues de La Salie Sud.

En petits groupes (8 personnes maximum), apprenez en toute sécurité dans une ambiance conviviale, au cœur des plages sauvages de la côte océane.

Les stages de 5 cours peuvent être adaptés si besoin il est possible de faire un ou deux cours le week-end afin de s’organiser en fonction des disponibilités de chacun.

Les stages de 3 jours, quant à eux, sont ouverts tout au long de la saison.

Informations et réservations sur le site de Surf en Buch ! .

La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine

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English : Stage de surf avec surf en buch

L’événement Stage de surf avec surf en buch La Teste-de-Buch a été mis à jour le 2026-07-10 par OT La Teste-de-Buch