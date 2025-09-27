STAGE DE SYSTEMA Saint-Martin-de-Lansuscle

STAGE DE SYSTEMA Saint-Martin-de-Lansuscle samedi 27 septembre 2025.

STAGE DE SYSTEMA

Temple Saint-Martin-de-Lansuscle Lozère

Tarif : – – 120 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2025-09-27 2025-11-29 2026-02-14 2026-05-09

Le systema est un art martial russe. Il se définit comme une pratique où la relaxation et la décontraction dans le mouvement sont des éléments fondamentaux. Le foyer rural « le Chalut » vous propose 4 week-ends de stage de systema, animé par Nil Fontaine de Systema Cévennes. Sur inscription par SMS (possibilité de s’inscrire à 1 ou 4 stages). Prévoyez un pique-nique.

Le systema est un art martial russe. Il se définit comme une pratique où la relaxation et la décontraction dans le mouvement sont des éléments fondamentaux. Il n’y a ni grade, ni uniforme, ni enchaînements imposés, au systema.

Le foyer rural « le Chalut » vous propose 4 week-ends de stage de systema, animé par l’instructeur de Systema Cévennes, Nil Fontaine.

Tarifs 40 € un stage de week-end (de 10h à 18h, samedi et dimanche) ou 120 € les quatre stages.

Sur inscription (par SMS). Prévoyez un pique-nique pour midi. .

Temple Saint-Martin-de-Lansuscle 48110 Lozère Occitanie +33 6 07 41 91 77

English :

Systema is a Russian martial art. It is defined as a practice in which relaxation and relaxed movement are fundamental elements. The Foyer Rural « Le Chalut » offers 4 weekends of systema training, led by Nil Fontaine from Systema Cévennes. Registration by SMS (possibility of registering for 1 or 4 courses). Please bring a picnic.

German :

Systema ist eine russische Kampfkunst. Es wird als eine Praxis definiert, bei der Entspannung und Lockerheit in der Bewegung grundlegende Elemente sind. Das Landheim « le Chalut » bietet Ihnen 4 Wochenend-Systema-Praktika an, die von Nil Fontaine von Systema Cévennes geleitet werden. Nach Anmeldung per SMS (es besteht die Möglichkeit, sich für 1 oder 4 Praktika anzumelden). Bringen Sie ein Picknick mit.

Italiano :

Il Systema è un’arte marziale russa. È definita come una pratica in cui il rilassamento e la facilità di movimento sono elementi fondamentali. Il Foyer Rural « Le Chalut » offre 4 fine settimana di corsi di systema, condotti da Nil Fontaine di Systema Cévennes. È possibile iscriversi a 1 o 4 corsi via SMS. Si prega di portare un picnic.

Espanol :

Systema es un arte marcial ruso. Se define como una práctica en la que la relajación y la facilidad de movimiento son elementos fundamentales. El Foyer Rural « Le Chalut » propone 4 fines de semana de clases de systema, dirigidas por Nil Fontaine de Systema Cévennes. Inscripciones por SMS (puedes inscribirte en 1 o 4 cursos). Se ruega traer un picnic.

