Stage de Tai Ji Quan Qi Gong salle Terre d’Alliance Castelnau-de-Lévis 1 juillet 2025 07:00

Tarn

Tarif : – – EUR

240€ les six matinées

Début : 2025-07-01

fin : 2025-07-19

2025-07-01

Tai Ji Quan et Qi Gong, arts de santé chinois, en relation avec les arts martiaux, la médecine traditionnelle chinoise, la philosophie, la méditation.

salle Terre d’Alliance Jussens

Castelnau-de-Lévis 81150 Tarn Occitanie +33 5 63 47 75 03

English :

Tai Ji Quan and Qi Gong, Chinese health arts, in conjunction with martial arts, traditional Chinese medicine, philosophy and meditation.

German :

Tai Ji Quan und Qi Gong, chinesische Gesundheitskünste, in Verbindung mit Kampfkünsten, traditioneller chinesischer Medizin, Philosophie und Meditation.

Italiano :

Tai Ji Quan e Qi Gong, arti salutari cinesi, in combinazione con le arti marziali, la medicina tradizionale cinese, la filosofia e la meditazione.

Espanol :

Tai Ji Quan y Qi Gong, artes chinas de la salud, en conjunción con las artes marciales, la medicina tradicional china, la filosofía y la meditación.

