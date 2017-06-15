Stage de Taichi- Mois de la langue bretonne

40 Quai du Léon Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 14:00:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Stage de Taichi animé par Erwan Cloarec

14h 16h dans les locaux de K.L.T. Skol Vreizh à la Manu à Morlaix

10 €

Inscription klt@wanadoo.fr 06 82 77 10 10 .

40 Quai du Léon Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 6 82 77 10 10

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English : Stage de Taichi- Mois de la langue bretonne

L’événement Stage de Taichi- Mois de la langue bretonne Morlaix a été mis à jour le 2026-03-02 par OT BAIE DE MORLAIX