Stage de Taichi- Mois de la langue bretonne Morlaix
Stage de Taichi- Mois de la langue bretonne Morlaix samedi 28 mars 2026.
Stage de Taichi- Mois de la langue bretonne
40 Quai du Léon Morlaix Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 14:00:00
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Stage de Taichi animé par Erwan Cloarec
14h 16h dans les locaux de K.L.T. Skol Vreizh à la Manu à Morlaix
10 €
Inscription klt@wanadoo.fr 06 82 77 10 10 .
40 Quai du Léon Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 6 82 77 10 10
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English : Stage de Taichi- Mois de la langue bretonne
L’événement Stage de Taichi- Mois de la langue bretonne Morlaix a été mis à jour le 2026-03-02 par OT BAIE DE MORLAIX