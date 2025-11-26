stage de taichichuan à l’épée et stage forme courte taichcichuan à deux( dalü) Locomotive (La) – Maison de Quartier Erdre-Batignolles Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-11 09:00 – 12:00

Gratuit : non 40 € pour stage complet samedi et dimanche Inscription par:- mail :alinemarty1@gmail.com- téléphone: 06 81 02 96 21 (messagerie) Adulte, Etudiant, Senior

Deux stages de proposés:- le samedi 9h – 16h : apprentissage d’une forme de taichichuan avec une épée ( prêt possible), débutant accepté- le dimanche 9h-12h: apprentissage d’une forme courte de taichichuan pratiquée à deux , pour pratiquant de taichichuan minimum 1 an.Pique-nique partagé sur place le samedi à la salle quartier à la locomotive

Locomotive (La) – Maison de Quartier Erdre-Batignolles Nantes Erdre Nantes 44300

02 40 41 54 60 https://metropole.nantes.fr/infonantes/equipement/E5853-la-locomotive—maison-de-quartier-erdre-batignolles mq-locomotive@mairie-nantes.fr 0681029621