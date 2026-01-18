Stage de taichichuan à l’éventail Café Loco, Maison de quartier La Locomotive Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-21 09:00 – 16:00

Gratuit : non 40€ pour le stage complet Inscription au stage en contactant :Aline Marty au 06 81 02 96 21Règlement du stage sur place Adulte, Etudiant, Senior

Stage de taichichuan à l’éventail, animé par Colette Delaire, enseignante de taichichuan à La Grande Ourse sur Périgueux.Quand?le samedi 21 mars 9h-16h et le dimanche 22 mars 9h-12hOù? La locomotive, salle quartier,109 avenue de la gare de St Joseph 44300 NantesContact pour inscription: Aline Marty tel: 06 81 02 96 21Prèt d’un éventail pour le stage si besoin.Pique-nique partagé sur place le samedi midi

Café Loco, Maison de quartier La Locomotive Nantes 44300

